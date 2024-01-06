Тест: отгадайте цитату по кадру из фильма "Один дома"

Помните ли вы фразы из известной рождественской комедии?

Фильм "Один дома" (1990) режиссера Криса Коламбуса стал культовой рождественской комедией. Кинолента о смекалистом парнишке Кевине Маккалистере, который сумел практически в одиночку поймать двух мошенников, сразу же нашла отклик у зрителей. И вот уже более трех десятков лет эта история о вечных ценностях не сходит с экранов домашних кинотеатров.

Семейное кино, наполненное настроением Рождества, любви и приключений хочется смотреть снова и снова. А вы видели эту киноленту? Попробуйте пройти тест и проверить, насколько хорошо вы помните цитаты из "Один дома".