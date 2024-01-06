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Суббота 6 января

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Тест: отгадайте цитату по кадру из фильма "Один дома"

Тест: отгадайте цитату по кадру из фильма "Один дома"
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Помните ли вы фразы из известной рождественской комедии?

Фильм "Один дома" (1990) режиссера Криса Коламбуса стал культовой рождественской комедией. Кинолента о смекалистом парнишке Кевине Маккалистере, который сумел практически в одиночку поймать двух мошенников, сразу же нашла отклик у зрителей. И вот уже более трех десятков лет эта история о вечных ценностях не сходит с экранов домашних кинотеатров.

Семейное кино, наполненное настроением Рождества, любви и приключений хочется смотреть снова и снова. А вы видели эту киноленту? Попробуйте пройти тест и проверить, насколько хорошо вы помните цитаты из "Один дома".

6 января 2024, 16:50
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Рождество в Обители святой Елисаветы отметили с размахом

Гости Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево остались довольны. Фото: ashurbeyli.ru
Фото: ashurbeyli.ru
Дети и взрослые остались в восторге от Рождества в Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево. Фото: ashurbeyli.ru
Скучавших в Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево не было. Фото: ashurbeyli.ru
Маленькие гости Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево были довольны. Фото: ashurbeyli.ru
Рождество в Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево прошло ярко и весело. Фото: ashurbeyli.ru
Священник Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево, иерей Павел Глазунов. Фото: ashurbeyli.ru
Гости Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево участвовали в мастер-классках. Фото: ashurbeyli.ru
Катание на горках - одно из главных рождественских развлечений гостей Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево. Фото: ashurbeyli.ru
Гости Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево развлекались подвижными играми. Фото: ashurbeyli.ru
Ктитор храма преподобной мученицы Елисаветы Игорь Ашурбейли (в центре). Фото: ashurbeyli.ru
Ктитор храма преподобной мученицы Елисаветы Игорь Ашурбейли (в центре). Фото: ashurbeyli.ru

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