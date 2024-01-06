Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская выставила в микроблоге бесценные шедевры.

Бывшая супруга Армена Джигарханяна сейчас активно занимается творческой работой. В своем блоге в Telegram пианистка размещает культурно-просветительский контент. Виталина Цымбалюк-Романовская рассказывает о музыкальном творчестве, делится интересными историями и дает советы для любителей искусства.

Звездная блондинка, судя по всему, новогодние праздники проводит в Северной столице. Как истинный ценитель не только музыкального, но и художественного творчества, Виталина поделилась впечатлениями в своем телеграм-канале о выставке художника Бориса Григорьева, которая будет проходить в Музее Фаберже до 28 января.

Виталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтра во всей красе: в блоге артистка разместила наиболее яркие работы мастера. Среди них автопортрет, "Крымский пейзаж", "Маска", "Русское кабаре", натюрморт с цветами, "Свадьба Пьерро", "Анды", "Подсолнухи" и другие картины.

Также Цымбалюк-Романовская отметила, что художник Борис Григорьев, который после Октябрьской революции эмигрировал во Францию, является одним из лучших портретистов и иллюстраторов своего времени. "Думали, будет новый Тулуз де Лотрек, а получился глубокий русский художник..." – отметила в своем блоге пианистка.