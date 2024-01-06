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Суббота 6 января

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Виталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтра

Виталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтра
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Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская выставила в микроблоге бесценные шедевры.

Бывшая супруга Армена Джигарханяна сейчас активно занимается творческой работой. В своем блоге в Telegram пианистка размещает культурно-просветительский контент. Виталина Цымбалюк-Романовская рассказывает о музыкальном творчестве, делится интересными историями и дает советы для любителей искусства.

Звездная блондинка, судя по всему, новогодние праздники проводит в Северной столице. Как истинный ценитель не только музыкального, но и художественного творчества, Виталина поделилась впечатлениями в своем телеграм-канале о выставке художника Бориса Григорьева, которая будет проходить в Музее Фаберже до 28 января.

Виталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтра во всей красе: в блоге артистка разместила наиболее яркие работы мастера. Среди них автопортрет, "Крымский пейзаж", "Маска", "Русское кабаре", натюрморт с цветами, "Свадьба Пьерро", "Анды", "Подсолнухи" и другие картины.

Также Цымбалюк-Романовская отметила, что художник Борис Григорьев, который после Октябрьской революции эмигрировал во Францию, является одним из лучших портретистов и иллюстраторов своего времени. "Думали, будет новый Тулуз де Лотрек, а получился глубокий русский художник..." – отметила в своем блоге пианистка.

6 января 2024, 15:21
Телеграм / @Art_Vitalina✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Внучка за дедку – дедка за репку: как выглядят хищные девицы из коек звездных стариков

Татьяна Брухунова. Фото: Дни.ру
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Шевель. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
София Каландадзе. Фото: соцсети
Лилиана-Виктория Максимова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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