Чадов заявил о профессионализме коллег на фоне нашумевшего скандала

Актер придерживается четкой позиции. Чадов поделился личным мнением об актерах без образования.

На днях участник сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый неодобрительно высказался об актерах-непрофессионалах, что вызвало нашумевший скандал. В частности, артист упомянул Александру Бортич, которая затем написала в соцсети, что "некоторым артистам рот открывать лучше только по тексту". Между тем свою точку зрения раскрыл Андрей Чадов в интервью Пятому каналу.

Как выяснилось, актер театра и кино не согласен со своими коллегами, которые предвзято относятся к артистам без диплома об образовании. По словам Чадова, "корочка" — совсем не показатель качественной работы. Более того, актер заявил, что по большому счету научить актерскому мастерству нельзя. Это все же дар, чем некая наука, отметил гость. Он уверен, что некоторые любители в актерской профессии играют ничуть не хуже дипломированных специалистов.

Андрей Чадов подчеркнул, что в институтах дают основы технической работы, помогают развить некоторые навыки. Например, ставят речь. Но актерство – это исключительная природа, связанная с особенностями психики. И научиться ей нельзя. Это либо есть, либо нет. Также дело обстоит и с режиссурой, заявил актер.