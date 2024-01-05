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Пятница 5 января

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В Новый год Тодоренко пришлось вызывать скорую помощь для своего сына

В Новый год Тодоренко пришлось вызывать скорую помощь для своего сына
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Оба сына звездной пары подхватили какой-то вирус. В Новый год дети ждали не Деда Мороза, а врачей.

Регина Тодоренко и Влад Топалов в последнее время полностью растворились в семье и воспитании двоих сыновей – Майкла и Мирослава. В преддверии Нового года вместо Деда Мороза и Снегурочки звездные родители ожидали приезда скорой помощи. В своих соцсетях Тодоренко рассказала, что младшему сыну Мирославу 31 декабря резко стало плохо, у него поднялась очень высокая температура, поэтому было решено срочно обратиться к медикам.

Затем вирус подхватил и старший сын Тодоренко и Топалова, поэтому праздничные выходные в их семье прошли в домашнем режиме. Родители старались всеми силами улучшить самочувствие детей.

Телеведущая призналась, что 5 ночей они с мужем провели без сна из-за того, что сыновьям было плохо. Но сейчас им стало уже чуть лучше, они играют друг с другом, хоть вирус еще и не отступил до конца.

Но новогодние выходные в звездной семье были короткими. Сразу после наступления 2024 года Регина Тодоренко улетела в Дубаи по работе, а дети остались дома с Владом Топаловым. Она очень переживает из-за того, что сейчас находится далеко от семьи, но уверена, что муж сможет отлично позаботиться о сыновьях. Желаем малышам скорейшего выздоровления!

5 января 2024, 16:13
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
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Фоторепортаж

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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