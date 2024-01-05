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Пятница 5 января

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Собчак лишилась 15 миллионов рублей из-за визита на "голую" вечеринку Ивлеевой

Собчак лишилась 15 миллионов рублей из-за визита на "голую" вечеринку Ивлеевой
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Ксения Собчак призналась, что ощутила на себе последствия нашумевшей тусовки.

За 10 дней до Нового года многие звезды шоу-бизнеса стали участниками крупного скандала. Блогер Настя Ивлеева организовала вечеринку с “почти голым” дресс-кодом. Среди звездных гостей там присутствовали Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита Милявская. Ксения Собчак тоже посетила это мероприятие и поплатилась за это крупной суммой.

После вечеринки последовал шквал хейта, а звезды и сама Ивлеева начали записывать извинительные видео. Но это не спасло знаменитых участников праздника: Киркоров и Лолита лишились всех новогодних телеэфиров и выступлений, а Настю Ивлееву обязали выплатить штраф .

Как оказалось, Собчак тоже пострадала от своего присутствия на тусовке. В своем телеграм-канале она опубликовала пост, в котором призналась, что ее потери после скандала составляют около 15 000 000 рублей. Несколько мероприятий с участием ведущей отменилось.

“Но деньги – не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций”, – добавила телеведущая.

Она считает, что всем людям свойственно ошибаться. Но важно делать выводы из случившихся ошибок. Также Ксения Собчак упомянула о том, что нужно проявлять человечность, чтобы не начинать травлю на тех, кто оступился и упал.

5 января 2024, 12:08
Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Телеграм-канал "СОБЧАК"• Требует проверки

Фоторепортаж

Собчак появилась с Богомоловым после слухов о разводе

Владимир Познер. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Елена Летучая. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Светлана Бондарчук. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Оксана Акиньшина. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Алена Михайлова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Федор Бондарчук. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

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