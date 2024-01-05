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Пятница 5 января

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Стало известно, в каком состоянии сейчас находится Юрий Соломин

Стало известно, в каком состоянии сейчас находится Юрий Соломин
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О том, как себя чувствует артист, рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

Юрий Соломин – выдающийся советский актер, который знаменит многими своими персонажами в кино и театре. Его роль трактирщика Эмиля в “Обыкновенном чуде” любима многими зрителями до сих пор.

Народный артист Советского Союза Юрий Соломин госпитализирован с начала ноября. Ему диагностировали инсульт. Новый год 88-летний худрук Малого театра встретил на больничной койке и сейчас все еще находится на лечении.

В конце осени прошлого года появилась информация, что артиста перевели из реанимации в обычную палату. Директор Малого театра Тамара Михайлова поделилась информацией о состоянии здоровья Соломина на сегодняшний день. По ее словам, медики оценивают его состояние как стабильное. Он уже чувствует себя лучше и, скорее всего, в ближайшее время вернется домой.

Юрий Соломин. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Юрий Соломин. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

"После праздников будем, возможно, выписывать его из больницы", – добавила Михайлова.

Напомним, в начале ноября Юрий Соломин потерял сознание прямо в своем дворе. Его экстренно госпитализировали с диагнозом “ишемический инсульт”. В течение нескольких месяцев врачи помогали художественному руководителю Малого театра нормализовать состояние и восстановиться. Поклонники артиста с нетерпением ждут его выздоровления.

5 января 2024, 11:14
Юрий Соломин. Фото: АГН Москва/globallookpress.com
РИА Новости• Требует проверки

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