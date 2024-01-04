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Четверг 4 января

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"Мой краш": Собчак выбрала фаворита среди актеров сериала "Слово пацана".

"Мой краш": Собчак выбрала фаворита среди актеров сериала "Слово пацана".
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Ксения Собчак назвала актера из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", который претендует на звание "секс-символа".

"Слово пацана" – нашумевший сериал, который вызвал шквал противоречивых отзывов в конце прошлого года. Одни были в полном восторге от игры молодых актеров и воссоздания атмосферы бандитской Казани, другие обвиняли авторов в излишней романтизации группировок. Фразы из сериала завирусились в социальных сетях, а слова “чушпан” и “скорлупа” стали основой для шуток и мемов.

Многие звезды высказали свое мнение по поводу сериала, и Ксения Собчак тоже не осталась в стороне. Но она не стала углубляться в драматургию картины. В своем телеграм-канале журналистка выбрала самого привлекательного актера сериала.

По мнению Ксении, Никита Кологривый, которого многие сейчас считают открытием российского кинематографа, хоть и очень талантлив, но вряд ли претендует на роль секс-символа. Это скорее парень с соседнего района.

Ксения Собчак все-таки выделила для себя фаворита в сериале – им стал Рузиль Миникаев, который сыграл роль Марата. “Мой краш <...> Скулы породистые, взгляд яростный, такой типаж "sexy brutal", – отмечает ведущая в своем канале. По ее мнению, именно Рузиль может стать “вторым Машковым” и настоящим секс-символом российского кинематографа.

Рузиль Минекаев. Фото: YouTube/@WinkRus
Рузиль Минекаев. Фото: YouTube/@WinkRus
4 января 2024, 18:08
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Телеграм-канал "СОБЧАК"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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