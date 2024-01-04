"Я устала": Селена Гомес намекнула на завершение музыкальной карьеры

Певица Селена Гомес сообщила, что хотела бы сосредоточиться на актерской карьере.

31-летняя звезда, обожаемая миллионами людей по всему миру, задумалась о смене фокуса в своем творчестве. Селена Гомес рассказала, что в ее планах записать еще один альбом, но в целом она бы хотела выбрать карьеру актрисы.

Артистка не считает себя выдающейся певицей, но отмечает, что умеет рассказывать истории и сочинять песни. Именно это в ней и ценят поклонники.

Селена Гомес призналась, что никогда не рассматривала занятия музыкой всерьез. Пение она всегда воспринимала как хобби. Но все переросло в серьезную музыкальную карьеру. Сначала она пела, потому что ей это нравилось, а потом гастрольная жизнь накрыла ее с головой. Она совмещала выступления с собственным телешоу и работой актрисы. В какой-то момент Гомес попала в психиатрическую больницу из-за напряжения и перегрузки. Именно поэтому ей хочется выбрать что-то одно. "Я устала", – призналась знаменитость в недавнем интервью.

Селена Гомес. Фото: соцсети/@selenagomez

Сейчас Селена занимается музыкой, снимается в кино и выпускает свой собственный бренд косметики. Она признается, что очень устала от такого режима. И для дальнейшего развития она планирует выбрать актерскую карьеру, это увлекает звезду больше всего.

В этом году Селена Гомес планирует выпустить новый альбом, который станет продолжением предыдущего. Поклонники ждут его уже три года. Возможно, это будет последняя музыкальная работа артистки.