Алена Кравец поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Модель и певица Алена Кравец поделилась пожеланиями на будущий год.



Алена Кравец как всегда покоряет всех своей яркостью и красотой. Прошедший год для нее был активным и насыщенным. Частая гостья шоу и телевизионных передач никогда не оставляет без внимания своих поклонников. О читателях "Дни.ру" она тоже не забыла и записала видеопоздравление с наступившим Новым годом.

Наша редакция тоже поздравляет Алену Кравец с Новым годом! Хотим пожелать, чтобы 2024 год принес ей много творческих успехов и интересных событий! Модель в своем поздравлении обратилась к читателям:

"Желаю в этом году самых топовых, самых эксклюзивных артистов".

Она также пообещала, что будет радовать читателей "Дни.ру" прекрасными новостями.

С нетерпением ждем этого и надеемся, что будущий год станет для Алены Кравец богатым на радостные события!