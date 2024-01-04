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Четверг 4 января

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Алена Кравец поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

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Модель и певица Алена Кравец поделилась пожеланиями на будущий год.

Алена Кравец как всегда покоряет всех своей яркостью и красотой. Прошедший год для нее был активным и насыщенным. Частая гостья шоу и телевизионных передач никогда не оставляет без внимания своих поклонников. О читателях "Дни.ру" она тоже не забыла и записала видеопоздравление с наступившим Новым годом.

Наша редакция тоже поздравляет Алену Кравец с Новым годом! Хотим пожелать, чтобы 2024 год принес ей много творческих успехов и интересных событий! Модель в своем поздравлении обратилась к читателям:

"Желаю в этом году самых топовых, самых эксклюзивных артистов".

Она также пообещала, что будет радовать читателей "Дни.ру" прекрасными новостями.

С нетерпением ждем этого и надеемся, что будущий год станет для Алены Кравец богатым на радостные события!

4 января 2024, 15:48
Алена Кравец. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Квартиры и машины: Кравец по богатству подарков в день рождения переплюнула Киркорова

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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