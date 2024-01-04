Последствия скандальной вечеринки отразились на состоянии Ивлеевой

Говорят, что из-за стресса Настя Ивлеева начала терять вес.



В декабре Настя Ивлеева попала в крупный скандал. Она организовала вечеринку, последствия которой тянутся до сих пор. Дресс-код тусовки был очень откровенным – "почти голый". И гости сами интерпретировали его при выборе костюмов.

На вечеринке были звездные гости: Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Ксения Собчак. Все они впоследствии записали видеообращения с объяснениями. Некоторые из них раскаивались в том, что посетили это событие. Результат – выступления Филиппа Киркорова и Лолиты убрали из всех новогодних телевизионных эфиров.

Сама Ивлеева тоже записала несколько видео с извинениями и раскаяниями, но количество хейта от этого только увеличилось. Многие считают, что блогер делала это неискренне и лишь для того, чтобы избежать негативных последствий.

И вот уже неделю виновница скандала не выходит на связь с подписчиками и не делится событиями из жизни. Как пишет автор телеграм-канала "Светские хроники", Настя Ивлеева эмоционально переживает случившееся. От стресса она похудела еще сильнее – ее вес опустился ниже 45 килограммов. Поклонники обеспокоены состоянием блогера и ее долгим отсутствием в социальных сетях.