Гордон объяснила удаление ее номера с Кудрявцевой из ТВ-версии "Песни года"

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Четверг 4 января

15:48Алена Кравец поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 15:21Последствия скандальной вечеринки отразились на состоянии Ивлеевой 14:33Гордон объяснила удаление ее номера с Кудрявцевой из ТВ-версии "Песни года" 13:31Дочь показала фото угасающего Брюса Уиллиса 12:47Александр Ширвиндт встретил Новый год в больнице 12:05Алсу высказалась о звездной болезни у коллег по шоу-бизнесу 11:12"Что скажут люди?": Екатерина Андреева честно ответила на вопрос о ее похоронах 08:15Топ 5 зимних путешествий 06:02Полезные привычки иностранцев, которые стоит перенять россиянам 03:2210 вопросов, которые нельзя задавать себе 00:29Как справиться с постпраздничной депрессией: 8 советов 21:30Топ-10 самых бесполезных подарков на Новый год 17:58Яна Поплавская сообщила, что стала бабушкой во второй раз 17:24Недавно женившийся Петров решил продать пентхаус, который обустраивал вместе с Милославской 16:11Сергей Жуков раскрыл имя новорожденного сына 15:29Алексей Чумаков поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 15:05Педиатр Одинаева рассказала, как сделать новогодние каникулы полезными для ребенка 13:56Историк моды Александр Васильев считает, что "Модный приговор" себя изжил 13:11Режиссер Бледный презентовал спектакль с Муцениеце, Кабо и Венесом в главных ролях 13:10Сергей Зверев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 12:24Асмус призналась, что встретила Новый год в непривычной для себя обстановке на Рублевке 11:24Лера Кудрявцева отказалась от укладки и макияжа в Новый год 11:04Анастасия Волочкова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 09:20Сосо Павлиашвили поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024 06:09Как отучить кошку от игр с новогодней елкой 03:45Уютные киноканикулы: смотрим самые лучшие фильмы про Рождество 00:37Приводим в порядок квартиру после новогодних праздников: экспресс-метод 23:01Лариса Лужина поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 21:08Чем заняться в новогодние праздники: 20 свежих идей сделают отдых ярче 19:05Владимир Пресняков поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:41Наталья Рудова рассказала о своих главных утренних привычках 18:00Влад Соколовский рассказал о своей новой музыкальной группе 17:18Филипп Киркоров поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 17:00Появилось видео с "вырезанным" из эфира выступлением Киркорова на "Песне года" 15:45Меган Маркл планирует написать мемуары о жизни в королевской семье 14:44Виктория Боня отдыхает с бывшим мужем и новым возлюбленным 14:08Дмитрий Колдун поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 13:58Тарасова вдохновилась примером Костомарова и планирует встать на ноги 13:15Бузова оказалась вынуждена наладить общение с Давой в рамках шоу "Сокровища императора" 12:33Сергей Пенкин поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 11:47Недавно женившийся Александр Петров нашел общий язык с тещей 11:07Ани Лорак поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 11:02Филипп Киркоров заявил, что у него много врагов 09:06Александр Ревва поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024 06:03Как поздравить с Новым годом 2024 оригинально 03:337 привычек, которые мешают развить женственность 00:37Почему мы откладываем дела на потом и как бороться с синдромом Скарлетт: советы магистра психологии 22:01Денис Клявер поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 20:27Родион Газманов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:40Татьяна Буланова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
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Гордон объяснила удаление ее номера с Кудрявцевой из ТВ-версии "Песни года"

Гордон объяснила удаление ее номера с Кудрявцевой из ТВ-версии "Песни года"
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Адвокат, общественный деятель и певица Катя Гордон рассказала, почему зрители не увидели ее выступление с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Катя Гордон решила создать творческий тандем с подругой Лерой Кудрявцевой. Вместе они записали песню "Дамы за 30" и презентовали ее на ежегодной "Песне года" в начале декабря. Но зрители не увидели этот номер в телеверсии концерта.

Многие предположили, что Катя Гордон попала под волну отмены вместе с Филиппом Киркоровым и Лолитой Милявской после вечеринки у Насти Ивлеевой. Но Гордон, которой, кстати, не было на той злополучной тусовке, сама внесла ясность в этот вопрос.

Причина удаления песни из телеэфира – межличностные отношения. Юрист отметила, что не хотела комментировать ситуацию, но из за всеобщего ажиотажа решила высказаться. По словам Кати Гордон, ее "отмена" не имеет никакого отношения к скандалам со звездами.

"То, что наш номер вырезали — личная цензура господина Добродеева", – пояснила Катя.

Олег Борисович Добродеев – это генеральный директор ВГТРК. По словам Екатерины, у него есть определенное негативное отношение к ней из-за ее адвокатской работы. Дело в том, что она защищала в суде супругу известного бизнесмена, и с того момента, как рассказала юрист, начались проблемы с телеканалом "Россия-1". Якобы поэтому и вырезали из эфира совместное выступление Кати Гордон и Леры Кудрявцевой.

4 января 2024, 14:33
Катя Гордон. Фото: Elena Sikiorskaya/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Звезды с детьми на показе Инны Жирковой

В Москве на живописном пляже состоялся показ первой летней коллекции беременной жены футболиста Юрия Жиркова Инны MiloMilo by Inna Zhirkova. В дефиле приняли участие знаменитости с детьми, которых громкими аплодисментами поддерживали Ольга Бузова, Прохор Шаляпин, Катя Гордон и другие
Юлия Барановская и трое ее малышей уже не в первый раз участвуют в дефиле
Ожидающая третьего ребенка Инна Жиркова с дочкой Миланой лично встречала гостей
Была на показе и жена футболиста Дмитрия Тарасова Ольга Бузова
Певец Прохор Шаляпин вывел в свет свою недавно родившую невесту
Катя Гордон принесла Инне Жирковой подарок - сумку собственного дизайна
Звездными моделями показа стали Анастасия Задорожная и ее возлюбленный Сергей Славнов
"Блестящая" Надя Ручка украсила собой дефиле
"Показ летней коллекции MiloMilo by Inna Zhirkova — это не претензия на мир высокой моды. В первую очередь — это возможность показать людям, что одеваться одинаково, по-семейному это очень мило и красиво", - рассказала Жиркова
Звезды от летних нарядов Инны остались в восторге и пообещали их носить
Анна Городжая и Инна Жиркова давно дружат
Надя Ручка отметила, что ткани, использованные для пошива нарядов, очень качественные
Многие мамы обрадовались, что теперь можно одеваться с детьми одинаково
Инну буквально завалили букетами цветов после дефиле
В ожидании показа гости коротали время за вкусным шампанским

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