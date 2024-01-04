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Четверг 4 января

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Дочь показала фото угасающего Брюса Уиллиса

Дочь показала фото угасающего Брюса Уиллиса
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Состояние Брюса Уиллиса печалит поклонников.

Брюс Уиллис долгое время был одним из самых востребованных актеров Голливуда. Он отлично играл не только роли брутальных героев в боевиках, но и драматических персонажей. Актер был женат на Деми Мур, они вместе воспитывали трех дочерей. И даже после развода экс-супруги смогли сохранить теплые и дружеские отношения.

Несколько лет назад стало известно, что у Брюса Уиллиса прогрессирует деменция. Он многое забывает и становится рассеянным, и, к сожалению, этот недуг неизлечим. Именно поэтому актер завершил свою карьеру.

Сейчас Брюс Уиллис живет закрытой жизнью, иногда появляясь в соцсетях своих детей и бывшей жены. Так, недавно его дочь Скаут опубликовала фото, на котором нежно обнимает отца. Поклонников обеспокоил тот факт, что Брюс на фото лежит в кровати. Это вызвало много домыслов о том, что кумир миллионов стал чувствовать себя гораздо хуже и совсем угасает.

Брюс и Скаут Уиллис. Фото: соцсети/@scoutlaruewillis
Брюс и Скаут Уиллис. Фото: соцсети/@scoutlaruewillis

Семья всеми силами поддерживает заболевшего актера и старается проводить больше времени с ним. И даже Деми Мур часто навещает экс-супруга и заботится о нем. А не так давно Брюс Уиллис стал дедушкой. Весной 2023 года его старшая дочь Румер родила ребенка.

4 января 2024, 13:31
Брюс Уиллис. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

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