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Четверг 4 января

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Александр Ширвиндт встретил Новый год в больнице

Александр Ширвиндт встретил Новый год в больнице
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Актер Александр Ширвиндт провел праздничную ночь в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Об этом он рассказал в соцсетях.

89-летний Александр Ширвиндт не теряет активности и энергии. Его острый ум и превосходное чувство юмора до сих пор радуют поклонников. Они всегда с нетерпением ждут его появления на телеэкранах и пересматривают любимые картины с его участием. Но иногда организм дает сбой, и здоровье подводит. Так случилось и конце прошлого года. В течение нескольких месяцев Ширвиндт проходил лечение в госпитале и встретил 2024 год на больничной койке.

"Вот когда долго-долго живешь, привыкаешь. Думаешь, что всегда будет долго-долго... Не получается", – цитирует артиста Пятый канал.

В своем видеообращении Александр Анатольевич отметил, что в такие моменты очень важно попасть в хорошие руки. Ему повезло с врачами, они смогли оказать помощь выдающемуся артисту.

Александр Ширвиндт отметил каждого, кто помогал ему, и поблагодарил весь персонал госпиталя за то, что его окружили заботой и вниманием. По мнению артиста, там царит атмосфера доброжелательности, любви и надежды, и это помогает выздоравливать. Сейчас состояние артиста стало лучше, у него взяли финальные анализы перед выпиской.

4 января 2024, 12:47
Александр Ширвиндт. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

36 лет спустя: как живут и выглядят звезды фильма "Самая обаятельная и привлекательная"

Кадр из фильма &quot;Самая обаятельная и привлекательная&quot; (1985)
Кадр из фильма &quot;Самая обаятельная и привлекательная&quot; (1985)
Лариса Удовиченко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Александр Ширвиндт. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Александр Ширвиндт. Кадр из фильма &quot;Самая обаятельная и привлекательная&quot; (1985)
Владимир Носик. Кадр из фильма &quot;Самая обаятельная и привлекательная&quot; (1985)
Владимир Носик. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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