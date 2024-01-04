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Четверг 4 января

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"Что скажут люди?": Екатерина Андреева честно ответила на вопрос о ее похоронах

"Что скажут люди?": Екатерина Андреева честно ответила на вопрос о ее похоронах
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Ведущая программы "Время" Екатерина Андреева поразмышляла о жизни, смерти и профессии в недавнем интервью.

Екатерина Андреева уже в течение многих лет выходит в эфир Первого канала и рассказывает о том, что происходит в нашей стране. Бессменная ведущая программы "Время" ответила на вопросы о своей жизни в одном из выпусков на Youtube-канале "Не Пруст".

На вопрос, с кем из известных личностей, которых уже нет, телеведущая хотела бы познакомиться, она уверенно ответила, что с радостью увиделась бы с Уинстоном Черчиллем. Екатерину привлекает его ум, харизма, умение делать лучшее для своей страны и отношение к женщинам. Также она была бы не против познакомиться с Наполеоном.

"Вообще, я люблю великих личностей!" – добавила Андреева.

Вопрос “Что люди скажут о Екатерине на ее похоронах?” не заставил ведущую задуматься. Она уверена, что о ней скажут примерно то же, что и о дикторах советского телевидения в некрологах.

Также ведущая программы “Время” рассказала, что хочет жить столько лет, сколько ей отведено, но иногда задумывается, не прожить ли ей 240 лет, как Конфуций.

Екатерина Андреева призналась, что максимально честно отвечала на вопросы. И когда ее попросили описать свою жизнь одним словом, она, не раздумывая, сказала – "Любовь". Все в своей жизни она старается делать по любви и не сожалеть о прошлом.

4 января 2024, 11:12
Екатерина Андреева. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Youtube-канал "Не Пруст"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой

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