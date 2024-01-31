Скандала не будет: принц Гарри разрушил грандиозные планы Маркл

Год назад отношения герцога Сассекского, принца Гарри, с членами королевской семьи стали еще хуже. Все дело было в книге, которую написал принц.

10 января прошлого года принц Гарри опубликовал мемуары с говорящим названием "Запасной". В своей книге член британской королевской семьи рассказал о сложностях, с которыми ему приходилось сталкиваться, живя в семье монарха. Сын короля Карла III признался в том, что в его воспитании было допущено множество ошибок. На протяжении всего 2023-го года общественность активно обсуждала мемуары принца Гарри.

Впрочем, спустя время после выхода откровенной книги принца в прессе появилась информация, что и его супруга, американская актриса и фотомодель Меган Маркл, тоже планирует издать книгу. Жена герцога Сассекского намеревалась рассказать миру о трудностях во взаимодействии с монархом. Звезда телесериала "Форс-мажоры" хотела вновь напомнить всем, что королевская семья не такая уж и идеальная. Однако мечты Меган Маркл о собственной книге, похоже, так и не будут исполнены.

Накануне стало известно, что принц Гарри разрушил грандиозные планы Маркл. Оказывается, герцог Сассекский пожелал не усугублять и без того конфликтую ситуацию в королевской семье, поэтому запретил супруге выпускать мемуары. По опубликованной на британском портале информации, Меган решение избранника поддержала и поставила на стоп выход своей книги. Значит, пока скандала не будет.

Королевский эксперт, работающий в издании, считает, что принц Гарри принял правильное решение, отказав супруге публиковать мемуары. Возможно, что это бы усугубило негативный настрой королевской семьи к Меган Маркл.