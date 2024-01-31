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Среда 31 января

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"Ломает": у Бузовой увидели серьезную зависимость

"Ломает": у Бузовой увидели серьезную зависимость
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Поющая телеведущая Ольга Бузова совсем недавно отмечала личный праздник. 20 января у звезды сцены был день рождения – ей исполнилось 38 лет.

Отдыхать после праздника Ольга Бузова, похоже, не собирается. По словам артистки, в планах у нее одно – работа. Телезвезда рассказала подписчикам личного блога, что весь февраль собирается трудиться не покладая рук и без выходных. Примечательно, что и до этого свободного времени у знаменитости особо-то и не было. Ольга Бузова даже во время болезни предпочитает что-то делать.

Столь одержимое отношение к работе не может не вызывать беспокойства. Преданные поклонники призывают кумира беречь силы и здоровье. Что скрывается за трудоголизмом певицы, объяснил кандидат психологических наук, практикующий психолог Михаил Хорс в беседе с изданием "Дни.ру".

Фото: из личного архива Михаила Хорса

Фото: из личного архива Михаила Хорса

По словам специалиста, трудоголики часто считают, что искренне любят свою работу и именно поэтому уделяют ей так много времени. Однако без какой-либо деятельности такие люди начинают испытывать дискомфорт. Эксперт увидел у Бузовой серьезную зависимость.

"Их ломает без работы, как того наркомана или алкоголика без его веществ. Без постоянной занятости их мир кажется серым и унылым. Они не чувствуют свою важность без работы", – считает Михаил Хорс.

Нередко происходит и так, что, казалось бы, совершенно несклонный к трудоголизму человек вдруг резко "уходит" в дела. Психолог называет такое поведение попыткой убежать от проблем. По словам эксперта, если решение возникших трудностей требует от человека признать личную ошибку, то ему гораздо проще будет просто отстраниться, оправдывая свое поведение работой.

"Эти, начинающие трудоголики, тоже напоминают начинающих пьяниц, которые лучше забухают, чем преодолеют свои страхи и комплексы", – подытожил психолог Хорс, комментируя трудоголизм Ольги Бузовой.


31 января 2024, 21:05
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Николай Басков и свинья. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Юрий Гальцев и кошка. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Большова и лошадь. Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/www.globallookpress.com
Олег Газманов и собака. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и козленок. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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