Весной прошлого года певица Слава впервые стала бабушкой. Долгожданного внука артистке подарила ее старшая дочь Александра Морозова.

30 марта 2023 года российская певица, телеведущая и актриса Анастасия Сланевская (творческий псевдоним – Слава) рассказала поклонникам о радостных переменах в жизни. Старшая дочь артистки Александра Морозова впервые стала мамой. Своего первенца звездная наследница родила, находясь в браке с молодым предпринимателем Андреем Дедовым.

Накануне молодая мама пообщалась с журналистами. Беседуя с представителями прессы Александра Морозова рассказала, почему певица Слава отказалась воспитывать маленького внука. Слова девушки приводит Пятый канал.

По-словам звездной дочери, главная причина частого отсутствия бабушки в жизни ребенка – ее работа. 25-летняя Саша призналась, что ее мама, к великому сожалению, не обладает большим количеством свободного времени. Однако все компенсирует ее забота и внимание к деталям. Во время нечастых встреч артистка буквально не выпускает малыша из рук.

Александра Морозова также отметила, что певица Слава с новым для себя статусом бабушки справляется очень деликатно. Между ними, по словам девушки, не возникает никаких конфликтных ситуаций относительно воспитания ребенка. Пока остальные учат молодую маму жизни, певица Слава предпочитает не вмешиваться и позволяет дочери принимать решения самостоятельно, соблюдая при этом ее личные границы.

Звездная наследница называет свою маму золотом и признается, что очень сильно ценит ее за отсутствие нравоучений. В беседе с журналистами Александра Морозова рассказала, что певица Слава разве что часто пытается дать ребенку попробовать что-то не совсем подходящее ему по возрасту, например, лимон. Кислый фрукт, к слову, малышу очень даже понравился.