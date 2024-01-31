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Среда 31 января

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Скрывающая любовника Семенович плюнула в замужних ровесниц

Скрывающая любовника Семенович плюнула в замужних ровесниц
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Анна Семенович ответила сплетникам, которые обсуждают ее якобы неудавшуюся личную жизнь.

Известная российская актриса всегда могла похвастаться большим количеством поклонников. Но сколько бы воздыхателей у блондинки ни было, среди них пока не нашелся тот единственный, который воплотил бы в реальность ее мечты о семье. Казалось бы, какое дело до любовных неудач звезды может быть посторонним? Но на просторах интернета полно злых языков, ищущих одиночеству Анны Семенович объяснение.

Впрочем, сейчас у недоброжелателей нет причин для злорадства. Ведь знаменитость счастлива и состоит в отношениях. Ранее "Дни.ру" писали, что она уехала из России на отдых вместе с тайным любовником, которого тщательно скрывает от любопытных глаз. Однако завистники актрисы до сих пор не могут оставить ее в покое.

Накануне Анна Семенович опубликовала довольно личный и откровенный пост в своем телеграм-канале. Блондинка ответила сплетникам, которые продолжают совать нос не в свое дело и вести себя нетактично. Артистка напомнила, что только ей принимать решения о том, как поступать, с кем быть и когда становиться мамой.

Знаменитость отметила, что всегда стремилась лишь к одному – личному счастью. И сейчас, по словам актрисы, она его достигла. В своем сообщении звезда словесно плюнула в замужних ровесниц, отметив, что не каждой из них суждено испытать подобное чувство, несмотря на успех в личной жизни.

"Уж поверьте, на свете есть так много замужних матерей, которые не умеют быть счастливыми!" – уколола недоброжелателей Анна Семенович.

31 января 2024, 19:07
Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Пока вся страна работает: как выглядят звездные дамы на отдыхе

Наталья Подольская. Фото: Telegram
Виктория Боня. Фото: Telegram
Певица Нюша. Фото: Telegram
Анна Семенович. Фото: Telegram
Ирина Дубцова. Фото: Telegram

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