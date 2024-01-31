"Слишком красивый": 16-летняя дочь Глюкозы показала приватную переписку с парнем

Наследница певицы Глюкозы строит серьезные отношения с парнем, которого скрывает от подписчиков.

Зачастую дети знаменитостей привлекают к себе не меньшее внимание публики, чем их успешные родители. Многие наследники звезд усердно стараются быть паиньками, чтобы не опорочить имя своих мам и пап. Однако бывают и исключительные случаи. В их число, как считают некоторые, входит дочь певицы Глюкозы.

Как известно, наследница артистки ничуть не стесняется в своем самовыражении. Ранее "Дни.ру" писали, что Лидия решила бросить школу, не доучившись до 11 класса. Но если с учебой у дочки исполнительницы не сложилось, то в некоторых других сферах жизни она уже преуспела.

Например, к своим 16 годам девушка обзавелась серьезными отношениями. Наследница Глюкозы пока не спешит представлять своего молодого человека публике. Однако за развитием этой юношеской любви наблюдать одно удовольствие. Ведь Лидия демонстрирует подписчикам пример искренней влюбленности, откровенно рассказывая о своих чувствах и восхищаясь достоинствами избранника.

Сегодня подросток опубликовала очередной пост, посвященный возлюбленному. Дочь Глюкозы показала приватную переписку со своим парнем. В сообщении, которым поделилась девушка, избранник пожаловался ей на полученный от кого-то комплимент.

"Мне реально предъявили, что я слишком красивый", – написал молодой человек.

В нездоровых отношениях подобная жалоба, скорее всего, повлекла бы за собой серьезную ссору. Однако Лидия дала понять, что восприняла прочитанное с юмором. А это является еще одним доказательством того, что у пары все хорошо.



