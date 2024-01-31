Она сказала "Да": Бабкина принимает поздравления в новом статусе

Надежда Бабкина без раздумий ответила согласием на предложение мужчины.

Мало кто сможет поспорить с тем, что певица построила поистине потрясающую карьеру. Не зря за творчеством артистки уже много лет следит армия преданных поклонников. Однако личная жизнь Надежды Бабкиной интересует фанатов не меньше, а, может быть, даже больше, чем ее сценическая деятельность.

Не секрет, что последние 20 лет звезда состояла в отношениях с Евгением Гором. Почитатели пророчили паре скорую свадьбу, но не так давно появились слухи о расставании. Правда ли это – знают только сами влюбленные. Как бы там ни было, бракосочетания публика не дождалась.

Судя по всему, Бабкина так и не приняла многочисленные предложения руки и сердца от избранника. Вероятно, сейчас куда больше ее заботит карьера, нежели личная жизнь. Поэтому певица без раздумий сказала "Да" другому мужчине – режиссеру Роману Самгину.

Как объявила артистка в своем телеграм-канале, 12 февраля состоится премьера сериала "Многодетство" с ее участием. Поэтому сейчас Надежда Бабкина принимает поздравления в новом для себя статусе – статусе киноактрисы. По признанию исполнительницы, она согласилась сниматься без раздумий, ведь давно хотела шагнуть за пределы театральной сцены и попробовать себя в кино.

"Работать с Ромой – одно удовольствие. Поэтому когда он предложил мне принять участие в съемках своего телепроекта, я, не раздумывая, согласилась", – поделилась с подписчиками артистка.

Пока певица покоряет новые вершины, дорогой ее сердцу Евгений Гор тоже продолжает наслаждаться жизнью. Ранее "Дни.ру" писали, что брошенный любовник Надежды Бабкиной нашел пару за границей.