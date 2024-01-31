Господи, помилуй! Престарелая Талызина попала в мистический кошмар

Валентина Талызина угодила в одну из столичных клиник из-за обострившейся бронхопневмонии.

Знаменитая советская актриса театра и кино Валентина Талызина является кумиром миллионов россиян. Народную артистку СССР полюбили целые поколения зрителей за сотни невероятно исполненных ролей. Даже сейчас 89-летняя звезда выходит на сцену, чтобы порадовать своих поклонников.

Несмотря на уважаемый возраст и сопутствующие проблемы со здоровьем, Валентина Талызина не собирается заканчивать блистательную карьеру. Совсем недавно она играла в "Пиковой даме" по мотивам мистической повести Пушкина, после чего угодила в настоящий кошмар.

У звезды обострилась бронхопневмония, из-за чего ее пришлось экстренно госпитализировать в одну из столичных клиник. Подтвердив диагноз, медики продержали актрису в лечебном учреждении девять дней. Сейчас она продолжает восстанавливаться дома.

Так и хочется воскликнуть "Господи, помилуй!", когда узнаешь подробности этой истории. И как не связать кошмар со здоровьем престарелой артистки с мистикой, если ее чуть не погубила "Пиковая дама"?

Легенда театральной сцены призналась в интервью Пятому каналу, что вместе с ней играл коллега, который был болен. Вероятно, именно он заразил актрису.

"Вирус этот – он заразный. У нас один артист на "Пиковой даме" целовал руку, а он был страшно болен",

– уточнила Валентина Талызина. Она также подчеркнула, что не носила маску. Стоит поблагодарить врачей, ведь герои мистического произведения кончили не так благополучно...