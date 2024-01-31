Знаете ли вы сериал "Кадетство"? Тест ко дню рождения Александра Пороховщикова

Народный артист России Александр Пороховщиков известен нескольким поколениям зрителей. За плечами актера театра и кино – великое множество блистательно исполненных ролей. По-новому раскрыть харизматичный образ звезды помог сериал "Кадетство". После выхода картины с творчеством советской легенды познакомились более молодые россияне.
31 января Александру Пороховщикову могло бы исполниться 85 лет. В честь дня рождения любимого актера "Дни.ру" предлагают читателям пройти тест и проверить знание сериала "Кадетство".
1) Какое звание носил начальник суворовского училища, которого сыграл Александр Пороховщиков?
а) Полковник
б) Генерал-майор
в) Генерал-лейтенант
2) В каком городе снимался сериал "Кадетство"?
а) Москва
б) Казань
в) Тверь
3) Кто из суворовцев появился во втором сезоне картины?
а) Соболев
б) Сырников
в) Сухомлин
4) Какое прозвище в сериале "Кадетство" носил учитель русского и литературы?
а) БМП
б) Палочка
в) Ноздря
5) Кто исполнил роль прапорщика Кантимирова?
а) Валерий Баринов
б) Вадим Андреев
в) Владимир Стеклов
6) Женой какого суворовца стала учительница этики и эстетики?
а) Макаров
б) Перепечко
в) Трофимов
7) Какую фамилию в сериале "Кадетство" носил отец суворовца Сырникова?
а) Сырников
б) Василюк
в) Ротмистров
8) Собака какой породы была у персонажа Александра Пороховщикова?
а) Овчарка
б) Такса
в) Доберман
Правильные ответы на тест по сериалу "Кадетство": 1 – б, 2 – в, 3 – а, 4 – б, 5 – в, 6 – а, 7 – в, 8 – а