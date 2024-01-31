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Среда 31 января

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Знаете ли вы сериал "Кадетство"? Тест ко дню рождения Александра Пороховщикова

Знаете ли вы сериал "Кадетство"? Тест ко дню рождения Александра Пороховщикова
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Сериал "Кадетство" вышел на экраны страны в 2006 году, раскрыв множество молодых актеров, бок о бок с которыми выступила старая гвардия звезд, в числе которых – покойный Александр Пороховщиков.

Народный артист России Александр Пороховщиков известен нескольким поколениям зрителей. За плечами актера театра и кино – великое множество блистательно исполненных ролей. По-новому раскрыть харизматичный образ звезды помог сериал "Кадетство". После выхода картины с творчеством советской легенды познакомились более молодые россияне.

31 января Александру Пороховщикову могло бы исполниться 85 лет. В честь дня рождения любимого актера "Дни.ру" предлагают читателям пройти тест и проверить знание сериала "Кадетство".

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

1) Какое звание носил начальник суворовского училища, которого сыграл Александр Пороховщиков?

а) Полковник

б) Генерал-майор

в) Генерал-лейтенант


2) В каком городе снимался сериал "Кадетство"?

а) Москва

б) Казань

в) Тверь


3) Кто из суворовцев появился во втором сезоне картины?

а) Соболев

б) Сырников

в) Сухомлин


4) Какое прозвище в сериале "Кадетство" носил учитель русского и литературы?

а) БМП

б) Палочка

в) Ноздря


5) Кто исполнил роль прапорщика Кантимирова?

а) Валерий Баринов

б) Вадим Андреев

в) Владимир Стеклов


6) Женой какого суворовца стала учительница этики и эстетики?

а) Макаров

б) Перепечко

в) Трофимов


7) Какую фамилию в сериале "Кадетство" носил отец суворовца Сырникова?

а) Сырников

б) Василюк

в) Ротмистров


8) Собака какой породы была у персонажа Александра Пороховщикова?

а) Овчарка

б) Такса

в) Доберман

Правильные ответы на тест по сериалу "Кадетство": 1 – б, 2 – в, 3 – а, 4 – б, 5 – в, 6 – а, 7 – в, 8 – а

31 января 2024, 16:17
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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