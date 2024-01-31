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Среда 31 января

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Отчаявшаяся Лолита нашла новую работу после отмены концертов

Отчаявшаяся Лолита нашла новую работу после отмены концертов
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Лолита Милявская пыталась оправдаться перед россиянами за вульгарное поведение, но у нее ничего у нее не получилось.

Лолита Милявская всегда отличалась эпатажным поведением на сцене, из-за чего нередко попадала в скандалы. Однако "голая" вечеринка, организованная в конце минувшего года Настей Ивлеевой, похоже, стала последней каплей. Певице, как и другим участникам вульгарного шабаша, жестко дали по рукам.

Изначально слитые в сеть кадры с обнаженными телесами артистов не оценили простые граждане. Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие гости столичного клуба попали под волну народной критики. Однако потом звездам пришлось отвечать рублем.


К примеру, Настя Ивлеева лишилась рекламных контрактов, а Лолита Милявская осталась без концертов. Она, конечно, пыталась оправдаться перед россиянами за вульгарное поведение. Певица даже выходила в эфир со слезами на глазах и призывала поддержать сбор Ксении Собчак для жителей Белгорода, однако добиться прощения не получилось.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Филипп Киркоров сборы не проводил – он сразу перечислил свой гонорар пострадавшим согражданам, что, впрочем, не спасло поп-короля от дальнейших санкций. На всякий случай он сбежал из России.

Концерты исполнительницы хита "На Титанике" сейчас отменяю один за другим. Видимо, она уже отчаялась ждать возвращения на сцену и поэтому нашла новую работу. Певица пробует себя в роли маляра и занимается покраской потолков, правда, пока у себя дома.

31 января 2024, 14:21
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Звезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас

Певица Валерия. Фото: соцсети
Алина Загитова. Фото: соцсети
Анна Семенович. Фото: соцсети
Роза Сябитова. Фото: соцсети
Лолита Милявская. Фото: соцсети

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