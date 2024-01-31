Врачи упорно боролись за ее жизнь: что произошло с Талызиной в больнице

Валентина Талызина было экстренно госпитализирована больше недели назад. Врачи заподозрили у нее бронхопневмонию.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина блистает на сцене более 66 лет. За это время актриса театра и кино исполнила сотни ролей и благодаря невероятной игре прославилась на всю страну и далеко за ее пределы.

Безусловно, Валентина Талызина – одна из самых любимых, можно сказать звезд. Несколько поколений россиян годами внимательно следили за творческими успехами 89-летней артистки, а сейчас их сильно беспокоит состояние здоровья знаменитости.

Актриса угодила в больницу больше недели назад. Ее экстренно госпитализировали в одно из столичных лечебных учреждений из-за проблем с органами дыхания. В итоге медики диагностировали бронхопневмонию.

Все это время врачи упорно боролись за ее жизнь. В прошлом году Валентина Талызина потеряла мужа, поэтому организм мог быть ослаблен не только из-за возрастных недугов, но и из-за стресса.

Тем не менее специалисты оперативно провели все необходимые процедуры – им удалось поставить артистку на ноги. Звезду советского кино благополучно выписали из больницы.

Об этом сообщается на странице Mash в Telegram. По данным канала, медики прописали Валентине Талызиной необходимые препараты, в том числе, для профилактики кровотечений, и рекомендовали продолжить лечение дома.