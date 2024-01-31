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Среда 31 января

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"Моя маленькая": показавшая пупок Подольская сообщила о ребенке

"Моя маленькая": показавшая пупок Подольская сообщила о ребенке
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Наталья Подольская опубликовала в блоге кадры с частично оголенным животом и поделилась с подписчиками новостями.

Говоря об образцовых семьях, многие вспоминают третий союз Владимира Преснякова-младшего. С нынешней супругой музыкант обрел гармонию и стал по-настоящему примерным мужем. В этом есть большая заслуга Натальи Подольской, ведь она не только окружила артиста любовь и заботой, но и подарила ему двоих прекрасных сыновей.

Супруги наслаждаются идиллией в семье, но не скрывают, что мечтают преумножить свое счастье. Ранее "Дни.ру" писали о том, что певица готова стать многодетной мамой и родить дочку. Остается только надеяться, что в ближайшем будущем желание звездной пары исполнится. А пока этого не случилось, Наталья Подольская может уделять больше времени себе любимой.

Недавно Владимир Пресняков и его прекрасная жена отправились на Мальдивы, чтобы отдохнуть в романтической обстановке без детей. В этой поездке певица не только набралась сил для новых свершений, но и многое переосмыслила. Своими осознаниями звезда поделилась с подписчиками накануне в личном блоге.

Наталья Подольская опубликовала в социальных сетях серию красочных снимков с пляжа. На кадрах артистка позировала в купальнике с вырезами, из-за которых ее живот оказался частично оголен. В подписи к фотографиям показавшая пупок знаменитость сообщила о внутреннем ребенке.


Певица рассказала, что тщательно проанализировала свою жизнь и сделала важный вывод во время отдыха. Супруга Владимира Преснякова поняла, как важно беречь внутри себя маленького человечка из детства, который способен испытывать яркие и искренние эмоции.

"Я буду бороться за тебя, моя маленькая Наташенька, всю свою жизнь", – обратилась Наталья Подольская к своему внутреннему ребенку.

Фото: соцсети/nataliapodolskaya

31 января 2024, 12:40
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Пока вся страна работает: как выглядят звездные дамы на отдыхе

Наталья Подольская. Фото: Telegram
Виктория Боня. Фото: Telegram
Певица Нюша. Фото: Telegram
Анна Семенович. Фото: Telegram
Ирина Дубцова. Фото: Telegram

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