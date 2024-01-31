Боярская проводила любимого и родного в последний путь

Елизавета Боярская потеряла близкого человека. Она рассказала в социальных сетях о тяжелой утрате.

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская сегодня является одной из самых востребованных актрис театра и кино. Звезду приглашают участвовать во многих отечественных проектах, а многомиллионная армия поклонников пристально следит за ее творческой деятельностью.

Однако не всех из них знают, что наследница Михаила Боярского своими достижениями обязана не только генам, но и учителям. Об одном из них артистка на днях рассказала в социальных сетях. К сожалению, повод для трепетной истории оказался печальным. Ушел из жизни ее театральный педагог Валерий Гелендеев.

"Спасибо Вам за все, любимый, родной! Как же хочется обнять Вас, услышать Ваш нежный, бархатный голос, услышать острую шутку. Вас нет, но Вы есть",

– обратилась Елизавета Боярская к своему покойному учителю. Она подчеркнула, что работать с Валерием Гелендеевым начала в 16 лет и именно с ним были связаны первые профессиональные взлеты и падения. Звезда также отметила, что ученики осиротели без своего театрального педагога.

Актриса сопроводила трогательный текст не менее трогательными снимками. Отдельно она поделилась кадром, как провожает любимого и родного человека в последний путь. "Валерий Николаевич.. До встречи", – подчеркнула дочь Михаила Боярского.