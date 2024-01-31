Джигурда показал интимные ласки Гузеевой с двумя мужчинами

Актер опубликовал в социальных сетях видео, на которое попали страстные поцелуи Ларисы Гузеевой с коллегами по цеху.

Уж кто в российском шоу-бизнесе и имеет скандальную репутацию, так это Никита Джигурда. Выходки артиста никого не оставляют равнодушными, особенно, когда в них задействованы другие знаменитости.

Ранее "Дни.ру" писали о громких разборках, которые разгорелись между актером и его давней подругой Анастасией Волочковой. В Сеть утекли кадры с домашней вечеринки, на которой друзья слились в откровенном танце. Тогда на актера и балерину вылился поток критики – их осудили за неприличное поведение. А теперь Никита Джигурда решил обелить свою репутацию, напомнив, что он в мире звезд такой не один.

Накануне кинорежиссер опубликовал в личном блоге довольно пикантное видео. Но на этот раз главным участником ролика стал не он сам, а его коллега по цеху Лариса Гузеева. Джигурда показал интимные ласки звезды "Давай поженимся!" с двумя мужчинами – Александром Гордоном и Андреем Малаховым.

На кадрах главная сваха страны поцеловала ведущего передачи "Мужское/Женское", а зачем повернулась к Малахову и страстно соприкоснулась губами еще и с ним. Никита Джигурда не стал осуждать артистку за эту выходку, а, напротив, всецело ее поддержал. Более того, владелец блога заявил, что они с Ларисой Гузеевой преследуют общую цель.

"Мы альтернативно ярко, смело и без извращений пиарим и пропагандируем отношения между ЖЕНЩИНАМИ и МУЖЧИНАМИ!" – объявил Никита Джигурда.