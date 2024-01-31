"Многие утирали слезы": Стриженова угодила в клинику

55-летняя Екатерина Стриженова вышла на связь и рассказала поклонникам, что произошло.

Актриса театра и кино, телеведущая, журналист – Екатерина Стриженова за годы активной карьеры попробовала себя в различных направлениях творческой деятельности и добилась больших успехов. Сегодня она является одной из самых востребованных российских артисток, собравших вокруг себя огромную армию поклонников.

К слову, 55-летняя звезда регулярно радует своих фанатов. Так, недавно у них была возможность насладиться необычным театральным представлением, согласно сюжету которого, Екатерина Стриженова угодила в клинику. Три премьерных дня спектакля "Над НЕ" прошли в МХАТ имени Горького.

"Наш первый зритель оказался очень внимательным, думающим, анализирующим и эмоциональными – в финале многие утирали слезы и обнимали друг друга!" – подчеркнула Екатерина Стриженова успешное выступление.

Она поблагодарила поклонников, которые потратили время и деньги, чтобы посетить новые представление. По словам актрисы, премьера – это всегда риск для зрителя.

В своем телеграм-канале артистка перечислила коллег по сцене, а также пригласила фанатов вновь посетить "неоднозначную клинику "Над Не". Кстати, автором произведения указан Максим Горький. Вероятно, название спектакля является отсылкой к пьесе "На дне".