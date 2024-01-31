Опозорившиеся участники "голой" вечеринки Ивлеевой вновь рвутся на сцену

Проведение концертов анонсировали Лолита, Джиган и Дима Билан.

Мероприятие, которое в конце декабря прошлого года устроила блогер, стало одним из самых скандальных. Последствия "голой" вечеринки настигли не только Настю Ивлееву, но и ее гостей. Без новогодних выступлений остались Анна Асти, Дима Билан, Лолита. Не помогли звездам даже душещипательные видео с извинениями.

Больше остальных досталось Филиппу Киркорову. Кадры с артистом даже вырезали из уже отснятых программ, Несколько эпизодов новогоднего фильма и вовсе решили переснять, заменив Примадонна отечественной эстрады Никитой Кологривым. Примечательно, что исполнитель хита "Зайка моя" пока не говорил о подготовке к новым выступлениям.

Вероятно, участники "голой" вечеринки посчитали свое наказание отбытым. Стало известно о подготовке концертов, сообщает телеканал "360". В феврале хочет вновь предстать перед публикой Дима Билан. Джиган продемонстрирует свои творческие успехи в марте на столичной сцене. Лолита, которая ранее собиралась отдохнуть от шоу-бизнеса, поедет с туром по стране. В планах посетить десятки российских городов.

"Царьград" напоминает, что ранее общество "взорвалось" от возмущения. "Голую" вечеринку даже сравнивали с булгаковским балом Сатаны. Отметилась на мероприятии и Ксения Собчак. Женщина продолжает защищать гостей Насти Ивлеевой. намекая на необходимость "понять и простить".

При этом общественные деятели по-прежнему не оставляют попыток наказать Настю Ивлееву по закону. RT пишет, что столичный суд рассмотрит иск на один миллиард рублей.