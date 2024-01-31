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Озвучены последствия для Пугачевой при переезде в Россию

Озвучены последствия для Пугачевой при переезде в Россию
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Примадонна потеряла поклонников, любовь зрителей и возможность нормально жить на родине.

Всю свою сознательную жизнь Алла Пугачева провела на родине. Мечтала ли она навсегда уехать, бросив все? Сомнительно. Аналитики не исключают, что Примадонна попытается вернуть назад. Никита Михалков рассказал, какие последствия будут ждать престарелую певицу. Его слова цитирует телеканал "360".

Режиссер полагает, что отношение к Пугачевой изменилось после ее бегства из страны. Она вряд ли уже сможет занять место в обществе, которое было до отъезда.

"У нее будет все нормально, если продолжит жить в стране Рублевка или в стране Жуковка или в стране Барвиха будет так, как и было", — пояснил мэтр.

Общественность же в лице поклонников, бывших друзей и знакомых вряд ли смогу относиться к Пугачевой по-прежнему. Отметим, что ранее прозвучало предложение о необходимости конфисковать у Аллы Борисовны и ее супруга – иноагента недвижимость в деревне Грязь. Вырученные деньги, как сообщает "Царьград", инициаторы рекомендовали передать на благотворительность. По предварительной оценке, недвижимость звездной пары обойдется покупателю в 300 миллионов рублей.

Вряд ли можно исключить появление желания у Пугачевой и ее супруга вернуться на родину. Сейчас популярность юмориста стремительно падает. RT пишет, что концерты очередного мужа Примадонны по всему миру отменяют. его уже не пустили в Индонезию, ОАЭ и Таиланд. Напомним, что звездная пара вместе с двумя общими детьми продолжает скитаться по миру. Сначала они жили в Латвии, затем перебрались в Израиль. После этого беглых знаменитостей заметили на Кипре.

31 января 2024, 07:14
Алла Пугачева. Фото: © Vadim Tarakanov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
ТАСС✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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