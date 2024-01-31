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Среда 31 января

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Совсем плохо: болеющий Андрей Губин больше не может говорить

Совсем плохо: болеющий Андрей Губин больше не может говорить
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Некогда популярный певец и автор десятков хитов оказался один на один с тяжелейшим недугом.

В конце апреля Андрей Губин отметит 50-летний юбилей. К середине жизненного пути мужчина подошел с огромным творческим багажом. При этом полноценно насладиться славой он не может. Длительное время исполнитель хита "Зима – холода" борется с серьезным заболеванием. Накануне стало известно, что недуг прогрессирует, сообщает "Пятый канал".

На пике славы певец и автор песен вдруг исчез со сцены. Позже стало известно, что у Андрея Губина диагностирована левосторонняя прозопалгия лица. О болезни мужчина сам рассказал в одном из интервью, отвечая на вопрос о неожиданном уходе из шоу-бизнеса. Позже специалисты заподозрили, что у музыканта может быть и психическое расстройство. Поклонников смутило интервью, в котором Губин вел себя странно. Певец обвинял всех в желании специально навредить, говорил о пропаже чувствительности в отдельных частях тела. Сам же мужчина данную информацию не комментирует.

В конце прошлого года Андрей Губин предпринял попытку вернуться на сцену. Он появился в кадре на несколько минут, снявшись для популярной программы федерального канала. Внешний вид "мальчика – бродяги" поверг зрителей в шок. От привлекательного юноши не осталось и следа. Кожа приобрела серый цвет, волосы были растрепанными, а часть зубов поразил кариес.

В конце прошлого года мужчина перестал выходить на связь. Он не брал трубку телефона, а сообщения игнорировал. в середине января удалось дозвониться до Андрея Губина. Оказалось, что ситуация со здоровьем резко ухудшилась и он больше не может нормально говорить.

"Не до того мне, миль пардон. Лицо болит, проблемы с дикцией, все интервью отменил. Извините, пожалуйста", — только и смог сказать Губин.

Поклонники и друзья все еще верят, что кумиру миллионов удастся победить в борьбе с коварными недугами.

31 января 2024, 05:47
Кадр: НТВ/Центральное телевидение /Андрей Губин - возвращение легенды на "Суперстар"
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Что стало с Андреем Губиным

Андрей Губин в настоящее время меньше поет, но чаще появляется на ток-шоу.
Артист утверждает, что устал от повышенного внимания.
А недавно объявился парень, который назвал себя внебрачным сыном Губина.
Когда-то Андрей Губин был любимцем девчонок.
У него был манкий взгляд и очаровательная улыбка.
Губин был невероятно популярен благодаря таким песням как "Птица", "Лиза", "Танцы".
Он не только пел, но и писал песни.
Губин тщательно следил за модой.
От него без ума были и коллеги по сцене (с Жанной Фриске).
Да и сейчас Андрея поддерживают артисты (с певицей Юлией Береттой).
Андрея любят девушки.
Впрочем, и парни тоже.
Сейчас у Андрея абсолютно затравленный, потерянный взгляд.
Тем не менее, Андрей тщательно следит за собой.

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