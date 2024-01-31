Совсем плохо: болеющий Андрей Губин больше не может говорить

Некогда популярный певец и автор десятков хитов оказался один на один с тяжелейшим недугом.

В конце апреля Андрей Губин отметит 50-летний юбилей. К середине жизненного пути мужчина подошел с огромным творческим багажом. При этом полноценно насладиться славой он не может. Длительное время исполнитель хита "Зима – холода" борется с серьезным заболеванием. Накануне стало известно, что недуг прогрессирует, сообщает "Пятый канал".

На пике славы певец и автор песен вдруг исчез со сцены. Позже стало известно, что у Андрея Губина диагностирована левосторонняя прозопалгия лица. О болезни мужчина сам рассказал в одном из интервью, отвечая на вопрос о неожиданном уходе из шоу-бизнеса. Позже специалисты заподозрили, что у музыканта может быть и психическое расстройство. Поклонников смутило интервью, в котором Губин вел себя странно. Певец обвинял всех в желании специально навредить, говорил о пропаже чувствительности в отдельных частях тела. Сам же мужчина данную информацию не комментирует.

В конце прошлого года Андрей Губин предпринял попытку вернуться на сцену. Он появился в кадре на несколько минут, снявшись для популярной программы федерального канала. Внешний вид "мальчика – бродяги" поверг зрителей в шок. От привлекательного юноши не осталось и следа. Кожа приобрела серый цвет, волосы были растрепанными, а часть зубов поразил кариес.

В конце прошлого года мужчина перестал выходить на связь. Он не брал трубку телефона, а сообщения игнорировал. в середине января удалось дозвониться до Андрея Губина. Оказалось, что ситуация со здоровьем резко ухудшилась и он больше не может нормально говорить.

"Не до того мне, миль пардон. Лицо болит, проблемы с дикцией, все интервью отменил. Извините, пожалуйста", — только и смог сказать Губин.

Поклонники и друзья все еще верят, что кумиру миллионов удастся победить в борьбе с коварными недугами.