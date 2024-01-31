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Среда 31 января

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Моет туалет и мечтает о свободе: как Блиновская проводит время в СИЗО

Моет туалет и мечтает о свободе: как Блиновская проводит время в СИЗО
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Блогер чувствовала себя неприкасаемой, когда нарушала все наложенные запреты, находясь под домашним арестом.

Мать марафонов ближайшие три месяца проведет в СИЗО. Елена Блиновская, отправляясь на допрос, не планировала оказываться в зале суда. По ходатайству стороны обвинения подозреваемую изолировали от общества. Основанием, как сообщает "Пятый канал", стали зафиксированные нарушения домашнего ареста. Блогер не только устроила новогоднюю вечеринку, но и позвала друзей. Делать это было запрещено законом, но, вероятно, Блиновская решила исполнить еще одно свое желание.

Помещение доверительницы под стражу стало неприятным сюрпризом и для адвоката блогера.

"Мне казалось, что у нас есть конструктивный диалог со следствием. Что-то изменилось. Единственным нарушением оказалось общение с одним из свидетелей. Других нет", — пояснила Наталия Сальникова.

Елена Блиновская будет находиться в СИЗО, расположенном в районе Печатников. Сначала женщину поместят в карантинную зону. В ней блогеру предстоит пробыть до двух недель. Туда попадают все вновь прибывшие. Если вопросов к исполнительнице желаний со стороны администрации не последует, ее переведут в основной блок.

Содержание всех постояльцев в учреждении одинаковое. Они сами содержат жилые помещения в порядке, существует график уборки. Это означает, что и Елена Олеговна будет мыть полы и в основном блоке, и в туалете. С питанием женщине повезло чуть больше. имеется возможность за дополнительную плату приобрести сладости, мясо и выпечку.

Напомним, что Елена Блиновская обвиняется в уклонении от налогов в особо крупном размере. Заявленный ущерб государству составляет 918 миллионов рублей.

31 января 2024, 04:46
Елена Блиновская. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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