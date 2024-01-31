Моет туалет и мечтает о свободе: как Блиновская проводит время в СИЗО

Блогер чувствовала себя неприкасаемой, когда нарушала все наложенные запреты, находясь под домашним арестом.

Мать марафонов ближайшие три месяца проведет в СИЗО. Елена Блиновская, отправляясь на допрос, не планировала оказываться в зале суда. По ходатайству стороны обвинения подозреваемую изолировали от общества. Основанием, как сообщает "Пятый канал", стали зафиксированные нарушения домашнего ареста. Блогер не только устроила новогоднюю вечеринку, но и позвала друзей. Делать это было запрещено законом, но, вероятно, Блиновская решила исполнить еще одно свое желание.

Помещение доверительницы под стражу стало неприятным сюрпризом и для адвоката блогера.

"Мне казалось, что у нас есть конструктивный диалог со следствием. Что-то изменилось. Единственным нарушением оказалось общение с одним из свидетелей. Других нет", — пояснила Наталия Сальникова.

Елена Блиновская будет находиться в СИЗО, расположенном в районе Печатников. Сначала женщину поместят в карантинную зону. В ней блогеру предстоит пробыть до двух недель. Туда попадают все вновь прибывшие. Если вопросов к исполнительнице желаний со стороны администрации не последует, ее переведут в основной блок.

Содержание всех постояльцев в учреждении одинаковое. Они сами содержат жилые помещения в порядке, существует график уборки. Это означает, что и Елена Олеговна будет мыть полы и в основном блоке, и в туалете. С питанием женщине повезло чуть больше. имеется возможность за дополнительную плату приобрести сладости, мясо и выпечку.

Напомним, что Елена Блиновская обвиняется в уклонении от налогов в особо крупном размере. Заявленный ущерб государству составляет 918 миллионов рублей.