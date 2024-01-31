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Вторник 30 января

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После срыва потребуется помощь врача: Шура сам себя загнал в ловушку

После срыва потребуется помощь врача: Шура сам себя загнал в ловушку
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Осознает ли исполнитель хита "Холодная луна" всю опасность ситуации? Разбираемся в вопросе вместе со специалистом.

48-летний артист несколько лет назад смог взять себя в руки. Александр Медведев привел в порядок внешний вид. Он похудел, решил вопрос с отсутствующими зубами и перестал эпатировать публику странными выходками. Артист, благодаря правильному питанию, смог попрощаться с 40 килограммами лишнего веса. Накануне выяснилось, что Шура сорвался и нарушил строгую диету, пишет женский журнал "Клео.ру".

Пластический хирург Александр Вдовин уверен, что артисту после резкого набора веса потребуется помощь специалиста. У Шуры наблюдается деформационный тип старения. при данном процессе лишние килограммы вкупе с возрастными изменениями провоцируют появление глубоких носогубных складок, второго подбородка.

Если Александр Медведев продолжит игнорировать основы правильного питания, то тело очень быстро отреагирует. Начнется резкое старение. Для предотвращения негативных последствий рекомендуется навести порядок в рационе, а также пройти процедуру RF-лифтинга. Кожа подтянется, жировая ткань немного уменьшится.

Хирург отметил, что уже сейчас Шура может посетить специалистов. Артисту, судя по фотографиям, можно удалить комки Биша, провести липосакцию в районе подбородка, а также решиться на блефаропластику как верхнего, так и нижнего века. Подобные процедуры помогут Александру выглядеть на несколько лет моложе и в разы здоровее.

Напомним, что, несмотря на скандальный образ, певец Шура прошел огромный творческий путь. В его дискографии десятки популярнейших песен. Он снимался не только в клипах, но и в кино.

31 января 2024, 01:19
Шура (Александр Медведев). Фото: © Anatoly Lomohov\Russian Look/ www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

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