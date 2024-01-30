Российские СМИ заметили Леву из группы "Би-2"* в аэропорту Бангкока. Остальным участникам рок-коллектива было отказано в вылете.



После выступления на Пхукете, Таиланд, музыканты из рок-группы "Би-2" были задержаны 24 января и обвинены в незаконной деятельности, влекущей за собой финансовые санкции (у артистов была лишь туристическая виза, не было разрешения на работу).

Каждому артисту назначили штраф в размере трех тысяч тайских батов, что равносильно приблизительно 7,5 тысячи российских рублей. Несмотря на то, что четверо из семерых артистов являются гражданами Израиля, первоначальное решение об их высылке было отменено 30 января, вследствие усилий российских дипломатов.

Как стало известно в тот же день вечером, судьба задержанного в Таиланде Левы Би-2* решена – музыканта отправили в Израиль.

В настоящий момент другие члены коллектива остаются в центре для мигрантов, где они пребывают вместе с другими задержанными в помещении, рассчитанном на 80 человек. Контакт с российским консулом Владимиром Сосновым участники группы "Би-2" отклонили и продолжают находиться в условиях, схожих с миграционной тюрьмой, о чем было объявлено в их телеграм-канале.

По законам Таиланда, иностранцев депортируют прямым авиарейсом в страну выдачи их паспортов. Сообщается, что пять членов музыкального коллектива прибыли в Таиланд, использовав для въезда российские документы, в то время как два других участника группы, солисты и основатели коллектива, Игорь* и Александр, предъявили при въезде документы, выданные Израилем и Австралией.

*Игорь Бортник (Лева Би-2) внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

