У Меган Маркл и ее мужа все меньше возможностей для заработка в США. Герцогиня в замешательстве.

Финансовая ситуация в семье принца Гарри оставляет желать лучшего. Как сообщает источник The Mirror, растранжирившая миллионы Меган Маркл оказалась в критической ситуации из-за своих несоразмерных желаний. Множество необдуманных трат герцогини Сассекской привели к неминуемому краху совместного бюджета. Пара обеспокоена такой расстановкой дел. Есть вероятность, что они потеряют все.

Очевидно, что ожидаемой прибыли от контрактов у пары нет. Судя по всему, члены монаршей семьи рассчитывали на продолжительное сотрудничество с Netflix, которое приносит им хороший доход. Но и оно сейчас под угрозой: неизвестно, будет ли компания продолжать контракт после 2025 года.

Как стало известно, принц Гарри и Меган Маркл прилагают много усилий, чтобы продвигать другие проекты. Однако результатов, которые бы их устраивали, нет до сих пор. Очевидно, что финансовая ситуация в семье вышла из-под контроля. По крайней мере, так утверждает инсайдер.

При этом заметно, что звездные супруги стараются быть на плаву. Совсем недавно они посетили премьеру фильма "Боб Марли: одна любовь" по приглашению генерального директора Paramount Pictures Брайана Роббинса. Видимо, сейчас все действия принца Гарри и Меган Маркл направлены на то, чтобы как можно больше привлечь к своим персонам внимание знаменитостей. Скорее всего, супруги рассчитывают, что это поможет им найти новые возможности для восстановления своего семейного бюджета, который трещит по швам.