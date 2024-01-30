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Вторник 30 января

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Угроза для закрытия бизнеса: вскрылись долги Алсу перед налоговой

Угроза для закрытия бизнеса: вскрылись долги Алсу перед налоговой
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В отношении вокалистки инициировали проверку. Налоговая приостановила операции по счетам Алсу.

Концертное агентство "Эксклюзив Арт", которое находится в собственности известной исполнительницы, столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. Банковские счета компании оказались заблокированными.

Ситуация усугубляется тем, что у заслуженной артистки РФ есть долги перед налоговой. Сообщается, что Алсу не выплатила 13 тысяч рублей, что послужило причиной для службы приостановить операции по счетам организации. Как отмечают авторы телеграм-канала "Звездач", даже столь небольшая сумма задолженности может стать угрозой для закрытия бизнеса Алсу.

К слову, совсем недавно фискальные власти приостановили финансовые операции, связанные с банковским счетом исполнителя Сергея Лазарева. Неприятности настигли компанию "Пудель-Штрудель", специализирующуюся на производстве сладостей для домашних питомцев.

Причиной для таких действий со стороны налоговой службы послужило отсутствие своевременной подачи налоговой отчетности Лазаревым. Кроме того, известно, что процесс прекращения работы кондитерской компании был официально запущен 13 ноября прошлого года.

В последнее время правоохранительные органы сосредоточены на проверке деятельности известных российских исполнителей, в результате чего некоторым из них уже выдвинуты обвинения. Как сложится история с бизнесами Сергея Лазарева и Алсу, покажет время.

30 января 2024, 20:03
Алсу. Фото: Petrov Sergey / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал / @zvezdach_mag✓ Надежный источник

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Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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