"Разбила лоб": заболевшая Гузеева рухнула на кафель

Телеведущая призналась, что подхватила "страшный вирус". Лариса Гузеева рассказала, что с ней произошло.

Появление телеведущей на шоу "Давай поженимся!" было отмечено необычным стилем: на знаменитости были очки с темной оправой и желтыми стеклами. Однако за этим выбором скрывалась не просто модная деталь, а необходимость скрыть следы травмы на лице. В целях предотвращения домыслов о возможном насилии в семье, Лариса Гузеева поспешила объяснить общественности, что ее муж не имеет отношения к недавнему несчастью.

Происшествие, приведшее к появлению гематомы, было связано с болезнью Гузеевой: она перенесла серьезное вирусное заболевание, которое привело к сильному кашлю. Во время одного из приступов кашля, ведущая потеряла равновесие и упала с кресла, рухнув на кафельный пол. Со временем отек переместился к области глаз, потому Лариса Гузеева и надела очки, чтобы скрыть видимые последствия падения:

"Разбила себе, естественно, лоб. Под глазами синяки", – призналась Лариса Гузеева.

В свете этих событий стоит отметить, что шоу "Давай поженимся!" возобновило свои выпуски на Первом канале минувшим летом после небольшого перерыва. Лариса Гузеева вернулась в родную студию со слезами на глазах. Идея программы осталась прежней: свахи оказывают помощь в выборе спутника жизни, однако теперь формат передачи приобрел более строгий характер.