Сенсация: стало известно о родстве известного актера с королем Великобритании

Американского артиста удивила раскрывшаяся информация о его родственной связи с монархом. Однако он, скорее, огорчился, нежели обрадовался.

Частная жизнь британской королевской семьи всегда была предметом обсуждений и пристального внимания людей по всему миру. Многие мечтают о том, чтобы хоть на миг оказаться причастным к монаршим особам, а некоторые предпочли бы не иметь с ними ничего общего. Но, как известно, судьба – та еще шутница.

Накануне зарубежные СМИ потрясла неожиданная новость. Стало известно о родстве актера Боба Оденкерка, известного по роли в нашумевшем сериале "Во все тяжкие", о родстве с сыном покойной королевы Елизаветы II – действующим королем Великобритании Карлом III. По словам звезды, он приходится монарху кузеном в 11-м поколении.

Родство актера с монархом обнаружилось благодаря анализу семейного древа, который провел ведущий Генри Луис Гейтс-младший. Так, удалось выяснить, что прадед звезды "Во все тяжкие" был сыном герцога Плена, рожденным вне брака. В британских средствах массовой информации заявление Оденкерка обсуждается как настоящая сенсация. Меж тем он сам не слишком рад раскрывшейся информации.

Артист объяснил, что не поддерживает монархическую форму правления и считает ее устаревшим явлением. По мнению Боба Оденкерка, значительно лучшие результаты показывает демократия, по пути которой, как считает актер, идет его родина и многие другие страны.

А ранее "Дни.ру" писали, что в королевской семье случилась беда: у опальной герцогини обнаружили рак.