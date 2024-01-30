Знаете ли вы фильм "Кавказская пленница"? Тест ко дню рождения Леонида Гайдая

Леонид Гайдай родился 30 января 1923 года на Дальнем Востоке. В честь дня рождения великого режиссера предлагаем вам проверить знания по одному из его лучших фильмов.



30 января великому режиссеру Леониду Гайдаю исполнился 101 год. Его не зря называют патриархом советской комедии. Народный артист СССР не только снимал, но и лично писал сценарии для картин, ставших классикой жанра. Фильмы "Операция Ы", "12 стульев", "Бриллиантовая рука" и многие другие — которые знают и любят не одно поколение россиян.

В честь дня рождения великого режиссера предлагаем вам пройти тест проверить знания по одному из его лучших фильмов – "Кавказская пленница".





1. Для съемок в комедии Леонид Гайдай привлек большое количество выдающихся советских актеров. А кто исполнил роль Шурика?

а) Александр Демьяненко

б) Алексей Баталов

в) Андрей Мягков

2. Кто из родственников Фрунзика Мкртчяна снимался в "Кавказской пленнице" вместе с ним?

а) Сестра

б) Супруга

в) Тетя

3. Какая фраза товарища Саахова в исполнении Владимира Этуша стала крылатой?

а) Трость подай

б) Очки протри

в) Шляпу сними

4. В каком фильме Леонида Гайдая впервые появились персонажи "Кавказской пленницы" Трус, Балбес и Бывалый?

а) "Бриллиантовая рука"

б) "Пес Барбос и необычный кросс"

в) "Операция Ы"

5. Роль Нины в картине исполнила Наталья Варлей, однако озвучивала ее совсем другая советская актриса. Кто?

а) Людмила Гурченко

б) Надежда Румянцева

в) Наталья Селезнева

6. Какой советский композитор написал музыку к фильму "Кавказская пленница"?

а) Александр Зацепин

б)Раймонд Паулс

в)Максим Дунаевский

7. На какой выкуп согласился дядя Нины?

а) 20 баранов, холодильник и почетная грамота

б) Две коровы, конь и велосипед

в) Новый участок и путевка в санаторий

Правильные ответы: 1 – а, 2 – б, 3 – в, 4 – б, 5 – б, 6 – а, 7 – а.