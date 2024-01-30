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Вторник 30 января

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Как Газманов: проблемы со здоровьем подкосили известного артиста

Как Газманов: проблемы со здоровьем подкосили известного артиста
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Олег Газманов является не просто одним из самых востребованных российских певцов, но и кумиром для других артистов.

Народный артист России Олег Газманов выступает на профессиональной сцене уже почти 40 лет. За годы активной карьеры музыкант семь раз завоевывал национальную премию "Овация". Сегодня он является не просто одним из самых востребованных певцов, но и кумиром для других звезд.

К примеру, известный артист и автор песен Саша Санта с детства хотел быть таким же успешным музыкантом, как Олег Газманов. Об этом молодой человек рассказал в интервью WomanHit.

"Помню, как лет в 11—12 я сидел с мамой на летнем кафе. Вечер, классная теплая погода, легкий ветерок, и звучит песня Газманова "Прощай". Я мечтал так же стоять и петь эту песню для людей", – подчеркнул Саша Санта.

Он начал заниматься музыкой в пять лет, прошел тернистый путь, в школьные годы пел в ресторане и подрабатывал диджеем в клубе. Теперь поклонник Олега Газманова – профессиональный музыкант и уже исполняет хиты своего кумира.

А ведь творческого успеха могло и не случиться, будущего артиста в детстве подкосили проблемы со здоровьем. Саша Санта признался, что испытывал проблемы со зрением. Кроме того, его мучили головные боли. Однако ему удалось преодолеть недуги ради мечты.

"Я мечтал стоять на сцене и петь. Всегда", – подчеркнул поклонник Олега Газманова.

30 января 2024, 15:51
Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой

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