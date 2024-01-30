Покрывшаяся пятнами Собчак рухнула на кухне после приступа

Ксения Собчак не устояла на ногах и свалилась, раскинув руки в стороны.

Не секрет, что знаменитая блондинка начала свою карьеру на телевидении как ведущая реалити-шоу "Дом-2". Почти 10 лет она сидела во главе лобного места и была любимицей многих зрителей. А теперь Ксения Собчак куда чаще появляется на просторах Интернета, нежели на экранах телевизоров.

Сегодня журналистка активно ведет личный блог и часто радует подписчиков новыми публикациями. В социальных сетях звезда не только рассказывает о своей жизни, но и показывает красивую себя. Светскую львицу часто называют известной модницей, ведь она любит примерять экстравагантные и яркие образы. На этот раз, например, Ксения Собчак покрылась пятнами, облачившись в костюм со змеиным принтом, и появилась в таком виде в блоге.

Идея нового ролика телеведущей заключалась в том, что каждому человеку важно чувствовать себя комфортно в собственном доме. В доказательство своих слов звезда разыграла перед камерой необычную сцену. Блондинка стянула с плеча сумку и положила ее в посудомоечную машину, а из верхней одежды организовала подушку прямо на кухонной столешнице.

Все бы ничего, но этими странностями дело не ограничилось. Затем Собчак начала кричать и прыгать, размахивая руками. А после приступа с хаотичными телодвижениями знаменитость рухнула на кухне. Голову журналистка опустила на ту самую подушку, которую соорудила из собственной куртки.

Некоторые подписчики не оценили видеоролик с участием звезды и оставили ей негативные комментарии. Впрочем, это далеко не единственный подобный случай за последнее время. Недавно, как писали "Дни.ру" ранее, Ксения Собчак заступилась за неплательщицу Елену Блиновскую и тоже нарвалась на критику.