"Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России

Ирина Хакамада опубликовала новый ролик, в котором предостерегла своих почитателей.

Ирина Хакамада известна не только как кандидат экономических наук и телеведущая, но и как спикер. Сегодня она является одним из немногих людей в нашей стране, чьи высказывания массово цитируют, а рекомендации – применяют в жизни.

Журналист делится своей мудростью с почитателями во время выступлений и в своих социальных сетях, рассуждая на самые разные темы. Недавно, как писали "Дни.ру" ранее, Ирина Хакамада дала народу наставление перед Новым годом. Публицист посоветовала россиянам не откладывать перемены в жизни до определенной даты, в том числе до 1 января, а осуществлять задуманное сразу. А теперь телеведущая обратилась к гражданам России с важным предупреждением.

Накануне Ирина Хакамада опубликовала в своем блоге новый ролик. В нем спикер ответила на вопрос о том, стоит ли доверять миру. Писательница озвучила свое неожиданное и однозначное мнение на этот счет, заявив, что верить стоит только самому себе.

"Никому нельзя доверять. Доверяйте своему миру. Он намного чище, честнее и комфортнее для вас", – предостерегла народ бизнес-тренер Ирина Хакамада.

Многие подписчики согласились с высказыванием телеведущей. По словам некоторых пользователей, они на личном опыте убедились в том, насколько эта позиция верна и выигрышна.