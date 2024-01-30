"Приходи, сниму трусы": погрязшая в долгах вдова Грачевского пошла на отчаянный шаг

Вдова Бориса Грачевского не смогла унаследовать все многомиллионное наследство режиссера, зато осталась должна.

Выдающийся советский режиссер, художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский покинул наш бренный мир три года назад. Он не смог перенести тяжелые последствия короновирусной инфекции. Заслуженный деятель искусств оставил после себя многомиллионное наследство.

Имущество звезды почти полностью разделили его родственники. Борис Грачевский был женат трижды и имел четверых детей, между которыми и было примерно в равных долях разделено наследство. Иными словами, вдове режиссера досталось не все, а максимум четверть.





При этом Екатерина Белоцерковская осталась должна нынешнему генеральному диктору "Ералаша" Аркадию Григоряну, у которого ее покойный супруг в свое время одолжил десять миллионов рублей под проценты. Погрязшая в долгах вдова призналась, что у нее нет средств.

"У меня что тех денег не было, что этих денег нет. Что ты хочешь? Может, мне трусы снять, тебе отдать? Приходи. Сниму, отдам", — сыронизировала Екатерина Белоцерковская в интервью Пятому каналу.

Меж тем, несколько месяцев назад она решилась на отчаянный шаг, заявив о желании родить второго ребенка с помощью замороженного биоматериала Бориса Грачевского. Возникли подозрения, что вдова таким образом хочет закрыть финансовый вопрос, увеличив свою долю в наследстве.

Дело в том, что московская квартира основателя "Ералаша" все еще не разделена между наследниками Бориса Грачевского. А его бывший партнер прощать долги не собирается.