"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского

Станислав Садальский прославился на всю страну не только как талантливый артист, но и как скандальный шоумен.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский за годы активной карьеры приобрел огромное количество поклонников. Россияне полюбили актера театра и кино не только за творческие способности, но и за смелое, порой граничащее со скандальным, поведение.

Шоумен никогда не стеснялся в выражениях. Станислав Садальский мог позволить себе отчитать коллег в прямом эфире, шутить про других звезд и даже критиковать артистов, за что зачастую нарывался на жесткие ответы. Однако актер говорил и продолжает говорить на серьезные темы тоже.

На днях он поделился личной трагедией в "Живом журнале". Весть о тяжелой утрате, которую перенес артист, шокировала его поклонников. Станислав Садальский опубликовал в личном блоге совместное фото и подчеркнул, что трое людей с данного снимка уже ушли в мир иной.

"Вчера в двух столицах мы поминали близкого человека. Юного, красивого, талантливого. Любимого. 40 дней как его нет, и уже не будет никогда", – рассказал о горе Станислав Садальский.

Артист порассуждал на философскую тему, как фотография мистическим образом делает человека бессмертным. "Человека нет, а в твоих руках живой документ, который говорит "да был же он, был, вот он", – отметила звезда. Подписчики Станислава Садальского выразили ему соболезнования в связи с уходом близкого человека.