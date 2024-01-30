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Вторник 30 января

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Привела друга: молодая жена Прилучного предпочитает втроем

Привела друга: молодая жена Прилучного предпочитает втроем
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Зепюр Брутян представила мужу Павлу Прилучному неожиданного гостя.

Сегодня Павел Прилучный может похвастаться репутацией примерного мужа и образцового семьянина. Поклонники не перестают восхищаться его вторым браком с красавицей-женой Зепюр Брутян. К счастью, пара не прячет свои отношения от любопытных глаз.

Не секрет, что супруга актера активно ведет личный блог, в котором показывает трогательные и забавные моменты совместной жизни. Благодаря социальным сетям у почитателей есть возможность следить за знаменитой семьей и узнавать о ней что-то новое. А звездная чета, в свою очередь, не перестает их удивлять.

Накануне Зепюр Брутян сообщила подписчикам о том, что они с мужем решили отправиться в новую поездку. Однако сбором необходимых вещей подготовка к отдыху не ограничилась. Жена Павла Прилучного дала понять, что предпочитает наслаждаться романтической обстановкой втроем, поэтому привела с собой друга.

К удивлению поклонников, третий лишний оказался огромным искусственным тараканом. Брутян запечатлела на камеру, как подносит жука прямо под нос мужу, который сидит за обеденным столом. Увидев незваного гостя, Прилучный вздрогнул и едва не упал со стула от неожиданности.

Фото: соцсети/@zepyur_brutyan

Судя по ролику, в семье царит по-настоящему добрая и позитивная атмосфера. Актер не стал ругать супругу за безобидную шутку, а весело рассмеялся вместе с ней. Впрочем, в жизни пары случаются не только счастливые моменты, но и промахи. Ранее "Дни.ру" писали, что Павел Прилучный честно рассказал о допущенной с женой ошибке.

30 января 2024, 12:02
Павел Прилучный. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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