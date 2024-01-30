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Вторник 30 января

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Погубил рак: россияне оплакивают знаменитого музыканта

Погубил рак: россияне оплакивают знаменитого музыканта
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Деятель искусства скончался от рака мозга, с которым сражался последние месяцы своей жизни.

"Человек не уходит из этого мира окончательно, пока есть те, кто его помнит", – гласит известная мудрость. Но, как бы ни было правдиво это изречение, даже самые величайшие и талантливейшие из людей не могут жить вечно. Особенно тяготит осознание того, что волей судьбы смерть может настигнуть в самый неожиданный момент.

К сожалению, так произошло и со знаменитым музыкантом Игорем Дроздовским. Накануне стало известно о том, что прославленный фотограф покинул этот мир. Сообщается, что последние месяцы своей жизни он сражался с раком мозга, но не смог победить страшную болезнь. По информации источника, похороны состоятся 2 февраля в польском городе Познань.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Трагическую новость о кончине деятеля искусства сообщили его близкие. Как уточняют СМИ, родные музыканта не смогли найти достаточное количество средств на необходимые лечебные процедуры. Помимо семьи, фотографа в этой тяжелой борьбе поддерживали коллеги по цеху. В надежде собрать нужную сумму, они устраивали благотворительные концерты и выставки. Однако покрыть расходы на лечение так не удалось.

Сегодня Игоря Дроздовского оплакивают не только россияне, но и поклонники из других стран. Как известно, благодаря своей деятельности фотографа и выдающимся работам он прославился как в нашей стране, так и за границей. У музыканта, которого погубил рак, остались любимые и любящие жена и дочка.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

30 января 2024, 10:35
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Krym.News✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Утраты 2023 года: кого из знаменитостей потеряли россияне

Инна Чурикова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вахтанг Кикабидзе. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Зайцев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валентин Юдашкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ирина Мирошниченко. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вера Васильева. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Глеб Панфилов. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Николай Добронравов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дмитрий Красилов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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