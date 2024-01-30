Погубил рак: россияне оплакивают знаменитого музыканта

Деятель искусства скончался от рака мозга, с которым сражался последние месяцы своей жизни.

"Человек не уходит из этого мира окончательно, пока есть те, кто его помнит", – гласит известная мудрость. Но, как бы ни было правдиво это изречение, даже самые величайшие и талантливейшие из людей не могут жить вечно. Особенно тяготит осознание того, что волей судьбы смерть может настигнуть в самый неожиданный момент.

К сожалению, так произошло и со знаменитым музыкантом Игорем Дроздовским. Накануне стало известно о том, что прославленный фотограф покинул этот мир. Сообщается, что последние месяцы своей жизни он сражался с раком мозга, но не смог победить страшную болезнь. По информации источника, похороны состоятся 2 февраля в польском городе Познань.

Трагическую новость о кончине деятеля искусства сообщили его близкие. Как уточняют СМИ, родные музыканта не смогли найти достаточное количество средств на необходимые лечебные процедуры. Помимо семьи, фотографа в этой тяжелой борьбе поддерживали коллеги по цеху. В надежде собрать нужную сумму, они устраивали благотворительные концерты и выставки. Однако покрыть расходы на лечение так не удалось.

Сегодня Игоря Дроздовского оплакивают не только россияне, но и поклонники из других стран. Как известно, благодаря своей деятельности фотографа и выдающимся работам он прославился как в нашей стране, так и за границей. У музыканта, которого погубил рак, остались любимые и любящие жена и дочка.