Будущий SHAMAN? Юный участник "Голоса" покоряет Москву

Долгий путь к вершине музыкального Олимпа SHAMAN начал с популярных музыкальных шоу.

Автор и исполнитель песен SHAMAN сегодня является лидером российской эстрады. Вершину музыкального Олимпа певец покорил всего за два года, снискав небывалую популярность не только за сильные вокальные данные, но и за четкую патриотическую позицию.

Однако путь Ярослава Дронова к славе был долгим и тернистым. Один из самых востребованных и высокооплачиваемых звезд начинал творческую карьеру с музыкальных шоу. Еще десять лет назад юного музыканта можно было увидеть на проектах "Фактор А" и "Голос".

Ни там, ни там SHAMAN не стал победителям... Да только кому это сейчас важно? Исполнитель хитов "Я русский" и "Встанем" покорил всю Россию, чем подал хороший пример начинающим артистам.

Участник проекта "Голос. Дети" Вова Сорокин имеет все шансы повторить успех Ярослава Дронова. Он продемонстрировал свой талант в девятом сезоне музыкального шоу и на заработанный гонорар купил электрогитару, пишет gazetametro.ru.

Покорение страны юное дарование начал со столицы. Вова Сорокин принимает участие в проекте "Музыка в метро" и уже готов исполнить для пассажиров московской подземки не только детские песенки, но и вполне взрослые композиции, даже хиты Виктора Цоя.

"Наверное, я мечтаю стать артистом, выпускать свои песни, синглы, альбомы", – признался будущий SHAMAN.