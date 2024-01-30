Навка о возвращении в большой спорт: Хватит терпения

Татьяна Навка сделала важное заявление для всех любителей фигурного катания.

Чемпионка Белоруссии, России, Европы, мира, Олимпиады – титулы Татьяны Навки можно перечислять бесконечно. Прославленная отечественная спортсменка когда-то была одной из сильнейших фигуристок на планете. А после завершения карьеры стала заниматься общественной деятельностью и коммерческими ледовыми шоу.

При этом Татьяна Навка внимательно следит за подрастающим поколением российских спортсменов, которым сегодня приходится весьма нелегко. К примеру, под взором заслуженного мастера спорта России все это время находился арбитражный процесс над Камилой Валиевой.

CAS на днях принял решение о дисквалификации 17-летней звезды фигурного катания и лишении ее части наград по обвинению в употреблении допинга. Решения спортивного арбитражного суда, вероятно, шокировало 48-летнюю олимпийскую чемпионку. Она призналась, что отстранение на четыре года – это самый негативный исход.

При этом Татьяна Навка сделала важное заявление для всех любителей фигурного катания, выразив уверенность, что Камила Валиева сможет преодолеть трудности и вернуться в большой спорт. Фигуристка рассчитывает увидеть свою юную коллегу на Олимпиаде.

"Ей хватит терпения и целеустремленности", – подчеркнула Татьяна Навка.