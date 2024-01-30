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Вторник 30 января

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Навка о возвращении в большой спорт: Хватит терпения

Навка о возвращении в большой спорт: Хватит терпения
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Татьяна Навка сделала важное заявление для всех любителей фигурного катания.

Чемпионка Белоруссии, России, Европы, мира, Олимпиады – титулы Татьяны Навки можно перечислять бесконечно. Прославленная отечественная спортсменка когда-то была одной из сильнейших фигуристок на планете. А после завершения карьеры стала заниматься общественной деятельностью и коммерческими ледовыми шоу.

При этом Татьяна Навка внимательно следит за подрастающим поколением российских спортсменов, которым сегодня приходится весьма нелегко. К примеру, под взором заслуженного мастера спорта России все это время находился арбитражный процесс над Камилой Валиевой.

CAS на днях принял решение о дисквалификации 17-летней звезды фигурного катания и лишении ее части наград по обвинению в употреблении допинга. Решения спортивного арбитражного суда, вероятно, шокировало 48-летнюю олимпийскую чемпионку. Она призналась, что отстранение на четыре года – это самый негативный исход.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

При этом Татьяна Навка сделала важное заявление для всех любителей фигурного катания, выразив уверенность, что Камила Валиева сможет преодолеть трудности и вернуться в большой спорт. Фигуристка рассчитывает увидеть свою юную коллегу на Олимпиаде.

"Ей хватит терпения и целеустремленности", – подчеркнула Татьяна Навка.

30 января 2024, 10:01
Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
NEWS.RU✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

Певица Вера Брежнева во время съемок развлекательной программы "Новогодняя ночь на Первом канале".
Съемки певицы Алсу.
Певица Алсу.
Певица Вера Брежнева в павильоне "Космос" на ВДНХ.
Фигуристка Татьяна Навка на Триумфальной площади во время съемок развлекательной программы "Новогодняя ночь на Первом канале".
Фигуристка Татьяна Навка.
Певица Жасмин и фигуристка Татьяна Навка.

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