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Вторник 30 января

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Хватит ли молодой жене на новые тити? Сбежавший Цекало дешево продал коттедж в России

Хватит ли молодой жене на новые тити? Сбежавший Цекало дешево продал коттедж в России
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Экс-супруг певицы Лолиты сейчас обосновался в США

62-летний шоумен продал коттедж, расположенный в элитном поселке. За недвижимость Александр Цекало выручил 430 миллионов рублей. Ряд аналитиков поспешили заявить, что стоимость была занижена. Это утверждение опровергла Ольга Шлеперева. Риелтор рассказала изданию "Страсти", что почему нельзя было установить большую цену.

"Цена коттеджа адекватна рынку. Сумма складывается в первую очередь из окружения (в поселке проживает большое количество знаменитостей), престижа (расположения дома в закрытом элитном поселке) и уже далее из метража и высокого качества отделки", — объяснила она.

Если бы Александр Цекало установил большую стоимость, то он вряд ли смог быстро реализовать коттедж. Сейчас в поселке продаются больше десяти объектов в аналогичном ценовом сегменте. Более того, продюсер не та личность, за недвижимость которой стоит переплачивать из-за популярности.

Напомним, что Александр Цекало уехал в США около пяти лет назад. При этом он продолжает зарабатывать в России. Немолодой мужчина продюсирует сериалы на ТВ-платформах, мультфильмы, имеет и другой бизнес. За время жизни в России смог выстроить карьеру и в ТВ-шоу, и на сцене, и в кино.

За плечами Александра три развода. Второй женой стала певица Лолита. Союз был не только семейным, но и творческим. Третьей женой стала Виктория Галушка, в браке родилось двое детей. Сестре Веры Брежневой (Галушка) престарелый ловелас изменил с нынешней четвертой женой. Дарине Эрвин всего 33 года, общих детей у пары нет.

30 января 2024, 08:21
Александр Цекало. Фото: © Pravda Komsomolskaya\ Russian Look/ www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

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