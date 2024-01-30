"Звездная" поддержка не помогла: Камила Валиева дисквалифицирована

Спортсменка уже не вернется в мировой спорт, считают эксперты.

Знаменитая фигуриста осталась без медалей. Камилу Валиеву обвинили в использовании допинга, сообщает телеканал "360". Юная россиянка, по мнению Спортивного арбитражного суда, не смогла привести весомые доводы, опровергающие обвинения. Международная комиссия посчитала, что девушка намерена употребляла запрещенные препараты для достижения высоких результатов.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, история началась еще в 2021 году. Камила Валиева сдала пробу. Специалисты обнаружили в анализах следу допинга. Тогда слова поддержки спортсменке озвучивали звезды не только спорта, но и шоу-бизнеса. Разбирательства завершились и юная спортсменка осталась без заслуженных наград. Девушка лишилась золотых медалей за выступления на Чемпионате России в 2022 году, Чемпионате Европы, а также командной медали, полученной в Пекине.

После того, как Валиеву дисквалифицировали, ее поддержали коллеги. Евгения Медведева, как пишет RT, адресовала коллеге теплые слова.

"Я могу с уверенностью сказать, что Камила Валиева ничего не знала ни про какой допинг. И мне очень жаль, что ее лишают медалей. Сохраню силы, чтобы крепко обнять Камилу, когда мы увидимся. P. S. Камила, я хочу, чтобы ты просто улыбалась", – написала фигуристка.

Дисквалификация Валиевой будет длиться четыре года. Эксперты уверены, что этот срок фатален. Вернуться на мировую спортивную арену российская фигуристка уже не сможет из-за возраста.

Сейчас Камиле Валиевой 17 лет. Она обладательница почетного звания "Мастер спорта России", "Заслуженный мастер спорта России" и кавалер ордена Дружбы.